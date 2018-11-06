Вторник, 6 Ноября 2018 года
12:51:37 МСК

«Новая фанастическая комедия»: соцсети о заявлении Рогозина

Общество

Глава Роскосмоса планирует отправить на Луну роботов-авторов и создать посещаемую базу на спутнике

2
«Новая фанастическая комедия»: соцсети о заявлении Рогозина
Иллюстрация: Скриншот страницы Twitter Кот Скрипалей
Реакция соцсетей на заявление Дмитрия Рогозина

Москва, 6 ноября 2018, 12:15 — REGNUM  Россия отправит на Луну роботов-аватаров, которые будут исследовать спутник. Это заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина стало поводом для мемов и многочисленных шуток в социальных сетях.

1
Реакция соцсетей на заявление Дмитрия Рогозина
Иллюстрация: Скриншот страницы Twitter Кот Скрипалей
Реакция соцсетей на заявление Дмитрия Рогозина
2
Реакция соцсетей на заявление Дмитрия Рогозина
Иллюстрация: Скриншот страницы Twitter Roman R
Реакция соцсетей на заявление Дмитрия Рогозина

По мнению пользователей, такая идея возникла у Рогозина под влиянием фильма «Аватар». Теперь они опасаются, чтобы глава Роскосмоса не посмотрел картину «Марсианин». Некоторые юзеры и вовсе решили, что Рогозин находится в странном состоянии.

«Когда впервые посмотрел «Аватара». Не давайте ему смотреть «Марсианина», а то вообще кошмар (отредактировано, — прим.ред. ИА REGNUM ) будет…» — считает Пирожков.

https://twitter.com/prof_preobr/status/1059700696465973248

Многих пользователей обеспокоила финансовая сторона вопроса.

«В российском бюджете это будет очередная «чёрная дыра», — уверен Адам К.

«Рогозин: лунная программа блистает серебром, она идёт за мной, как след за кораблём. Хор: вдаль по лунной дорожке незаметно ушли наши деньги на нашу науку», — сочинил юзер «Египетская мать».

Напомним, 6 ноября Рогозин в интервью РИА Новости заявил, что в рамках лунной программы Российская Федерация планирует изучать с помощью роботов-аватаров естественный спутник Земли. Он добавил, что на Луне создадут «долгосрочную» посещаемую базу. Сколько времени может занять подготовка этой лунной программы, глава Роскосмоса не сообщил.

Читайте ранее в этом сюжете: «На Луну будет доставлено что-то»: об отправке российских роботов-аватаров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социальные сети
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить