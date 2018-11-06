«Новая фанастическая комедия»: соцсети о заявлении Рогозина

Москва, , 12:15 — REGNUM Россия отправит на Луну роботов-аватаров, которые будут исследовать спутник. Это заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина стало поводом для мемов и многочисленных шуток в социальных сетях.

По мнению пользователей, такая идея возникла у Рогозина под влиянием фильма «Аватар». Теперь они опасаются, чтобы глава Роскосмоса не посмотрел картину «Марсианин». Некоторые юзеры и вовсе решили, что Рогозин находится в странном состоянии.

«Когда впервые посмотрел «Аватара». Не давайте ему смотреть «Марсианина», а то вообще кошмар (отредактировано, — прим.ред. ИА REGNUM ) будет…» — считает Пирожков.

https://twitter.com/prof_preobr/status/1059700696465973248

Многих пользователей обеспокоила финансовая сторона вопроса.

«В российском бюджете это будет очередная «чёрная дыра», — уверен Адам К.

«Рогозин: лунная программа блистает серебром, она идёт за мной, как след за кораблём. Хор: вдаль по лунной дорожке незаметно ушли наши деньги на нашу науку», — сочинил юзер «Египетская мать».

Напомним, 6 ноября Рогозин в интервью РИА Новости заявил, что в рамках лунной программы Российская Федерация планирует изучать с помощью роботов-аватаров естественный спутник Земли. Он добавил, что на Луне создадут «долгосрочную» посещаемую базу. Сколько времени может занять подготовка этой лунной программы, глава Роскосмоса не сообщил.

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