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Путина попросят принять решение о блокировке сообществ чайлдфри

Общество

Авторы инициативы предлагают внести материалы, пропагандирующие ненависть к детям и неуважение к многодетным матерям, в реестр запрещённой информации

Путина попросят принять решение о блокировке сообществ чайлдфри
Open Cages
Чайлдфри. Мы знаем, чего вы лишились (демотиватор)

Москва, 6 ноября 2018, 10:56 — REGNUM  Российские общественники подготовили обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором предлагают блокировать интернет-сообщества, прививающие ненависть к материнству и детству. Об этом сообщает 6 ноября RT.

По словам координатора общероссийского общественного движения «За жизнь!» Сергея Чеснокова, авторы инициативы предлагают внести указанные материалы в реестр запрещённой информации.

«Важно остановить развращение детей, разрушение приемлемых норм поведения в обществе и нравственных основ, а также способствовать закрытию данных групп», — цитирует агентство его слова.

Чесноков подчеркнул, что в обращении к главе российского государства предлагается признать материалы с травлей материнства, пропагандирующие ненависть к детям и неуважение к многодетным матерям информацией, запрещённой к распространению на территории РФ.

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