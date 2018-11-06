Путина попросят принять решение о блокировке сообществ чайлдфри

Москва, , 10:56 — REGNUM Российские общественники подготовили обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором предлагают блокировать интернет-сообщества, прививающие ненависть к материнству и детству. Об этом сообщает 6 ноября RT.

По словам координатора общероссийского общественного движения «За жизнь!» Сергея Чеснокова, авторы инициативы предлагают внести указанные материалы в реестр запрещённой информации.

«Важно остановить развращение детей, разрушение приемлемых норм поведения в обществе и нравственных основ, а также способствовать закрытию данных групп», — цитирует агентство его слова.

Чесноков подчеркнул, что в обращении к главе российского государства предлагается признать материалы с травлей материнства, пропагандирующие ненависть к детям и неуважение к многодетным матерям информацией, запрещённой к распространению на территории РФ.

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