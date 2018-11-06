«Пощёчина для сообщества»: почему фанаты недовольны Diablo Immortal?

Анахайм, США, , 12:24 — REGNUM Игровой проект Diablo Immortal, анонсированный для мобильных устройств, вызвал массовое негодование у фанатов серии. Недовольные геймеры создали специальную петицию на Change.org за отмену выхода игры и пытаются получить объяснение от разработчиков проекта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Игровое сообщество ожидало, что на ежегодной игровой выставке Blizzcon 2018 произойдёт несколько анонсов относительно будущего популярной игровой серии Diablo. Фанаты ожидали анонса Diablo 4 и возможного ремастера (переработанной версии с улучшенной графической составляющей) Diablo 2. Вместо этого разработчики компании Blizzard представили Diablo Immortal, первый проект компании для мобильных устройств.

Фанаты называют этот анонс «пощёчиной для всего сообщества». Также геймеры остались недовольны тем, что фактически разрабатывает игру китайская компания NetEase, знаменитая созданием десятков мобильных проектов для азиатского рынка. Геймеры сравнили ролики игрового процесса Diablo Immortal и других проектов NetEase, отмечая, что «новая Diablo — это старые игры NetEase с другими модельками героев». Негодование фанатов вылилось в сотни тысяч дизлайков и негативных комментариев на YouTube и абсолютное безразличие сообщества во время официального анонса проекта на Blizzcon 2018.

Аллен Адхем, один из основателей Blizzard Entertainment, сообщил, что компания ожидала предвзятой реакции фанатов, но не могла даже представить таких масштабов негодования. Разработчик также сообщил, что опасения игрового сообщества беспочвенны, и новый проект выйдет на том же высоком качественном уровне, что и раньше. Также Адхем поделился информацией о том, что разработкой Diablo Immortal занимается отдельная команда, в то время как, остальная группа занятой разработкой других проектов серии Diablo.

Критики отмечают, что Diablo Immortal вероятно станет успешным и качественным продуктом. Однако компания Blizzard сделала неправильный ход, анонсировав её на Blizzcon. Специалисты считают, что если бы помимо анонса мобильной игры, компания представила хотя бы трёхсекундный тизер Diablo 4, то Diablo Immortal восприняли бы исключительно положительно. Тем временем, петицию об отмене игры подписало уже 33 тыс. человек, а ролик на YouTube собрал 435 тыс. дизлайков при 17 тыс. лайков.

Напоминаем, что Diablo Immortal — hack and slash RPG (ролевая игра в поджанре «кромсай и руби»), разработанная компанией Blizzard Entertainment для Android и IOS устройств. События нового проекта будут разворачиваться между сюжетом Diablo 2 и Diablo 3.