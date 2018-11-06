Депутат: Закон об орфанных больных не решил проблему в полном объёме

Псков, , 10:16 — REGNUM Принятый в 2018 году закон о лекарственном обеспечении орфанных больных снизил финансовую нагрузку на регионы, однако не решил проблему в полном объёме: на федеральный уровень переданы полномочий по лечению только пяти видов редких заболеваний. Об этом заявил председатель Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР), спикер Псковского областного собрания депутатов Александр Котов.

По его словам, парламентская ассоциация продолжит работу по этому вопросу.

«Мы намерены и дальше рассматривать этот вопрос и вновь выходить с законодательной инициативой, чтобы основную часть финансирования лекарственного обеспечения орфанных больных взяли на федеральный уровень, поскольку субъектам РФ трудно за счёт средств регионального бюджета обеспечивать необходимую помощь этим людям», — отметил Котов.

Председатель Государственного совета Республики Коми Надежда Дорофеева поддержала инициативу.

«Для Республики Коми, так же как и для других субъектов РФ, это была самая острая проблема. Конечно, мы получили хорошее подспорье — около 10 млрд рублей мы будем получать на лечение таких больных, но это всего пять заболеваний», — отметила она.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ответ на законодательную инициативу Псковского областного собрания депутатов и обращение парламентариев Северо-Запада Совет Федерации разработал проект закона о переводе закупок медикаментов для лечения редких заболеваний с регионального на федеральный уровень. Принятые Госдумой поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан РФ» вступают в силу с 1 января 2019 года.

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