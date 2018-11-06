Благотворитель мечтает о борделе для умирающих... Как спасти душу?

Пермь, , 15:50 — REGNUM Соцсети бурлят возмущёнными комментариями по поводу позиции главы Пермского благотворительного фонда «Деморозим» Дмитрия Жебелева, который на персональной странице в «Фейсбуке» разместил скандальный пост о давней мечте — открыть бордель для умирающих. Многие пользователи усмотрели в этом тему легализации проституции, и заявил о ней не кто-нибудь, а авторитетный благоворитель, помогающий неизлечимо больным детям.

«Давеча меня спросили — чем бы я занимался вместо помощи другим в совершении чудес для детей? Я начал пороть какую-то банальщину. Про путешествия, новые впечатления и прочую чушь для людей, которые ни на что не способны. Так расстроился из-за своей бессмысленности, что никак не переставал думать об этом. И не успокоился, пока не вспомнил про давнюю мечту — о проститутках.

Иногда случается вот какое чудо — люди так помогают ребёнку, даже неизлечимо больному, что он доживает до совершеннолетия. Но любой его следующий день рождения всё равно станет последним. И вот тут возникает душераздирающий вопрос. Он делит людей на тех, кто хочет казаться хорошим, и тех, кто просто хочет помочь. А как же потрахаться?» — оставил запись Жебелев.

Он считает, что неизлечимо больные парни тоже имеют право почувствовать женскую нежность первый и последний раз в жизни. В умирающих гораздо больше жизни, чем в иных здоровых.

В паблике уже сотни комментариев, пользователи делятся публикацией сообщения благотворителя. Позиция Дмитрия Жебелева вызвала противоречивую оценку. Большинство комментаторов возмущены оставленной в соцсети записью, но есть и те, кто относится к идее с пониманием.

«Благотворитель собрался заняться сутенёрством! Это статья УК РФ», — подчеркнул один из пользователей.

В комментариях интернет-сообщество не стесняется, говорит о разоблачающем посте, годным для короткометражного фильма. Жебелеву предлагают для такого борделя поискать работников среди друзей и знакомых мужского пола, чтобы узнать кто его поддерживает на словах, а кто — на деле.

Один из комментаторов охарактеризовал мечты благотворителя как «паскудные» и «дрянные», а также обвинил Жебелева в том, что он прикрывается интересами умирающих:

«Вам хочется посмотреть, как проститутки будут заниматься сексом с умирающими, бордели организовывать, еще что-то? Вам не кажется, что это нездоровые желания?»

В противовес появился комментарий о том, что в Британии существует абсолютно легальный сервис, который сводит работников секс-индустрии и людей с ограниченными возможностями. По мнению пользователя, пример Британии говорит о том, что секс востребован среди инвалидов и тяжелобольных и люди, которые готовы предоставлять эти услуги, спокойно делают это за деньги и на добровольных началах. И нет в этом ничего ужасного или противозаконного.

Критики и в этом комментарии увидели противоречие: в словосочетании «добровольно за деньги». Возмущенные пользователи вопрошают, а как отнесутся приверженцы идеи Дмитрия Жебелева к тому, что их мама, сестра, жена, внучка, невестка захотят добровольно оказать секс-услуги умирающим людям. Будут ли они гордиться такой работой и рассказывать о ней окружающим.

Сам автор поста, породившего шквал эмоциональных комментариев, отметил, что не имеет ничего против разных мнений, но не может отвечать за фантазии других людей.

В паблике есть комментарии, где пользователи делятся своим жизненным опытом и заявляют, что в предсмертном состоянии нет мыслей о сексе.

«Я уверена, что подавляющему большинству умирающих это всё (секс) не нужно. Мне, например, понятно, что те, кто комментируют «за», ни разу не были на грани жизни и смерти, и представляют себе это состояние так: вот ты живешь, но знаешь, что завтра умрешь и хочется все успеть. Но чаще всего все не так, особенно на последних стадиях — ты просто умираешь постепенно и тебе плохо, организм отчаянно цепляется за жизнь, все силы на это брошены, какой там секс? Я болела серьезно и дважды умирала во взрослом возрасте, и клиническая смерть однажды была, я могу себе представить. Не думаешь об этом. Как выжить — да, думаешь. Но сил на что-то другое нет, силы ищешь, чтобы вздох сделать», — отметила одна из женщин в своём комментарии.

Русский писатель Платон Беседин считает, что бордель для неизлечимо больных — это вполне zeitgeist («дух времени»). По-своему всё общество является неизлечимо больным. Но это не означает, что единственная услада и спасение людей — это хождение по борделям.

«Фокус в том, что, отказавшись от идеологии, мы сформировали зловещую пустоту. Но природа её не терпит. И на месте её воцарилась чужая мораль, один из её краеугольных камней — культ секса. Секс — это нечто вроде божества сегодня. Лучше всего, пожалуй, это отразил Уэльбек. И нет ничего удивительного в том, что один господин полагает, будто единственная мечта неизлечимо больного — это посещение борделя. Что ему ещё делать? Боюсь показаться пафосным, но раньше спасали душу — теперь другие места. И, кстати, стесняюсь спросить: всё ли у неизлечимо больного нормально функционирует для посещения борделя? Что до практической стороны дела, то о легализации проституции говорят давно. И подобные вбросы — часть этого плана. Ничего, кроме тотальной потерянности российскому обществу, открытие борделей не даст. Что это в конечном счёте изменит? Ещё больше зафиксирует мораль тех, кто воспринимает тело как главный и единственный товар? Подобные ходы, лоббируемые определёнными лицами, противоречат нашим исконным традициям и не несут ничего кроме вреда», — убеждён писатель.