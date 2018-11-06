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На Урале прокуратура опротестовала школьные акты о пожертвованиях

Общество

Пожертвования с родителей брали незаконно

Челябинск, 6 ноября 2018, 10:00 — REGNUM  В Челябинской области прокуратура опротестовала локальные школьные акты о взимании пожертвований. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Так, нарушения были найдены в одной из школ Верхнего Уфалея. положения об оказании школам благотворительной помощи в некоторых случаях не соответствовали федеральному законодательству, так как нарушали принцип добровольности. Суммы взносов были фиксированными и их нужно было отдавать представителям родительских комитетов.

Нарушения были найдены и в Красноармейском районе. В некоторых из них было прописано право родительского комитета выносить общественное порицание тем родителям, которые уклоняются от воспитания детей. При этом представители прокуратуры отмечают, что таких полномочий у комитета нет и быть не должно. Родителями, которые уклоняются от воспитания детей, по закону должны заниматься комиссии по делам несовершеннолетних.

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Общее образование
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