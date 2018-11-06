На Урале прокуратура опротестовала школьные акты о пожертвованиях

Челябинск, , 10:00 — REGNUM В Челябинской области прокуратура опротестовала локальные школьные акты о взимании пожертвований. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Так, нарушения были найдены в одной из школ Верхнего Уфалея. положения об оказании школам благотворительной помощи в некоторых случаях не соответствовали федеральному законодательству, так как нарушали принцип добровольности. Суммы взносов были фиксированными и их нужно было отдавать представителям родительских комитетов.

Нарушения были найдены и в Красноармейском районе. В некоторых из них было прописано право родительского комитета выносить общественное порицание тем родителям, которые уклоняются от воспитания детей. При этом представители прокуратуры отмечают, что таких полномочий у комитета нет и быть не должно. Родителями, которые уклоняются от воспитания детей, по закону должны заниматься комиссии по делам несовершеннолетних.