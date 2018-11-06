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В некоторых районах Москвы сильно запахло сероводородом

Общество

В 3,5 раза была превышена допустимая концентрация вредного газа в районе Печатники

Москва, 6 ноября 2018, 09:49 — REGNUM  В ночь на вторник, 6 ноября, на территории некоторых восточных и юго-восточных районов Москвы был зафиксирован рост уровня сероводорода в атмосферном воздухе. Об этом сообщили в ГПБУ «Мосэкомониторинг».

По сведениям экспертов, в 3,5 раза была превышена допустимая концентрация вредного газа в районе Печатники. Также специалисты учреждения выявили превышение по сероводороду в таких районах столицы России как Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, Новокосино и Рязанский.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 17 на 18 октября на востоке и юго-востоке Москвы также был зафиксирован резкий скачок содержания сероводорода в воздухе. Так, содержание в атмосфере вредного газа на улице Гурьянова превысило допустимую норму в 3,4 раза.

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