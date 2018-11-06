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Власти Украины лицемерно возмущены убийством своих сторонников — эксперт

Общество

Политолог прокомментировал показательное возмущение смертью чиновницы Натальи Гандзюк

Киев, 6 ноября 2018, 09:50 — REGNUM  Депутаты Верховной рады, возмущённые убийством херсонской чиновницы Натальи Гандзюк, непосредственно участвовали в развале правоохранительной системы Украины во время Евромайдана, заявил политолог Евгений Филиндаш 5 ноября в эфире телеканала 112.ua.

«Эти люди активно разваливали всё, что можно было развалить и теперь возмущаются, и удивляются, что происходит убийство уже и их единомышленников, а не только противников, чему они радовались и приветствовали», — рассказал политолог.

На вопрос журналистов о примере подобных действий со стороны украинских политиков, Евгений Филиндаш привёл случай с убийством популярного украинского писателя Олеся Бузины, убийц которого поддерживали депутаты провластных партий.

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«Этот беспредел — прямое следствие того, что произошло после Евромайдана и меня удивляет цинизм тех, кто изображает своё негодование», — подытожил политолог.

Напомним, 4 ноября в киевской больнице умерла чиновница Херсонского горсовета Наталья Гандзюк, которую летом 2018 года возле дома облили кислотой «герои АТО».

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