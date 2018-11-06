Глава ОАК о самолете CR929: «Будет востребован»

Чжухай, Китай, , 09:40 — REGNUM Спрос на китайском рынке на дальнемагистральный самолет CR929, создаваемый Россией и КНР, составит около 1 тыс. машин в ближайшие 20 лет. Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК») Юрий Слюсарь на полях Чжухайского авиасалона.

«Самолет (CR929) будет востребован, — сказал Слюсарь. — … Китайский рынок… — до 1000 машин».

По его словам, в России, по предварительным оценкам, планируется продать до 120 машин в ближайшие 20 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 г. в Шанхае состоялась торжественная церемония, посвященная присвоению официального названия новому широкофюзеляжному лайнеру, разрабатываемому китайским авиаконцерном СОМАС и российской Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК).

Лайнер, который будет способен перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тыс. километров, получил название CR929.

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