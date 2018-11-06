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Спасённый в Кемеровской области кудрявый пеликан поступил ветцентр КемГУ

Общество

Пациент активно идет на поправку и уже прибавил 1,5 кг веса

Кемерово, 6 ноября 2018, 09:27 — REGNUM  Спасённый в Чебулинском районе Кемеровской области кудрявый пеликан поступил в Центр сохранения биоразнообразия Кемеровского государственного университета, сообщает 6 ноября пресс-служба вуза.

При поступлении молодой птицы специалисты ветцентра провели комплексную диагностику состояния здоровья, в результате которой были обнаружены процессы, из-за которых пеликан потерял значительную массу тела и был истощен.

«Вес птицы при поступлении составлял 5,6 кг. Сейчас пациент активно идет на поправку и уже прибавил 1,5 кг веса. В сутки птица съедает до 3 кг рыбы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время пеликан будет транспортирован к нескольким сородичам, которые, как и он, не справились со своим первым перелетом. Они спокойно переждут зиму и весной будут выпущены на волю под пристальным наблюдением орнитологов.

Напомним, необычную птицу, занесённую в Красную книгу России, обнаружили на реке Алчедат местные жители. Сначала пеликана попытались выходить своими силами, однако он казался не совсем здоровым, поэтому вскоре его отправили в Кемерово. Специалисты объяснили, что иногда птицы сбиваются с пути и остаются на местных водоёмах. В таких случаях, как правило, они обречены на гибель.

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Спасение диких животных и растений
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