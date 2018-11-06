Угроза реновации: в Перми заявили о диверсии против безопасности страны

Пермь, , 09:16 — REGNUM В Перми прошли акции протеста против сноса железнодорожного пути. Ветку горнозаводского направления власти региона планируют ликвидировать ради расширения набережной Камы и освоения этой земли. Митинги прошли на двух площадках: на Веденеева, 87 и в Саду камней. Выразить свою позицию против реновации за счёт электрички пришли до 600 человек, сообщают информресурсы.

Протестующие пришли на митинги с плакатами «Разбор железной дороги — диверсия против безопасности страны», «Зачем вам железная дорога? Вам дорога в рай», «Без свободы не будет и дороги», «Лишних дорог не бывает». Выступающие говорили о необходимости железнодорожной ветки и очевидности плюсов от её существования, тогда как её отсутствие негативно скажется на жизни города и региона в целом. Электричка популярна среди населения. Власти пытаются пересадить людей на автобусы, но передвижение на ином виде транспорта будет отнимать гораздо больше времени для передвижения до пункта назначения, особенно с учётом пробок.

В соцсетях, обсуждая акции протеста, отметили, что на них пришло не очень много народу при том, что проблема действительно актуальна. Многие высказавшиеся пермяки, не участвовавшие в митингах, против сноса железнодорожной ветки.

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Примечательно, что ещё осенью 2017 года, когда Пермь посетил президент Владимир Путин, а Максим Решетников (тогда еще в статусе врио губернатора Пермского края) поделился планами о реновации, амбициозный проект вызвал бурное обсуждение и недоумение. Сейчас люди, недовольные градостроительной политикой властей, критикуют чиновников и требуют, чтобы те прислушались к общественному мнению, о котором, по словам граждан, забыли спросить, затевая столь масштабное переустройство краевой столицы.

Напомним, что в Перми планируют с 1 декабря отменить электрички от Перми I до Перми II и пересадить пассажиров на автобусы. А к 2022 году в планах и закрытие сообщения до станции Мотовилиха.

По словам противников реновации, Решетников заявил о том, что люди поддерживают этот проект, и получил одобрение Путина.

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Стоит отметить, что в апреле 2018 года в интернете была создана петиция за отставку губернатора Максима Решетникова. Её подписали более 17 тыс. человек. Среди оснований для отставки пермяки называют анонсированный президенту и впоследствии широко разрекламированный проект по реконструкции городской набережной, который на деле, по мнению авторов петиции, оказался сплошной маниловщиной. По словам горожан, никто не посоветовался с жителями, не подсчитал убытки производственных предприятий, активно пользующихся железнодорожными подъездными путями для осуществления своего производственного процесса. Никто не продумал того, как люди из отдаленных районов Перми будут добираться до своих рабочих мест и обратно, ведь городская электричка — единственное, что соединяет посредством этой железнодорожной ветки несколько районов города между собой и центром.

Пермяки называют проект реновации фантазией, которая выльется в копеечку, при том, что приходится жить в условиях жесточайшего кризиса.

После митинга против закрытия железнодорожного сообщения в минтрансе сообщили, что в ближайшее время изменений движения электропоездов на маршруте «Пермь II — Пермь I» не будет. Кроме того, железнодорожные пути на набережной Камы не будут демонтировать. По ним планируют запустить кольцевой трамвай. Однако не отказфываются от планов по ликвидации электричек. Железнодорожные рельсы сдвинут и по ним начнут ходить трамваи. На развитие трамвайной сети намерены выделить около 700 млн рублей, сообщает издание «Коммерсантъ».

Тем временем организаторы акции протеста говорят, что прошедший митинг — лишь первый шаг к изменениям в Перми:

«Продолжая выходить на протестные акции, мы сможем остановить произвол властей. И тогда у нас всё будет развиваться и меняться так, как этого хотят пермяки, а не чиновники».