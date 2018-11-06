В Иркутском техническом университете создается институт наставничества

Иркутск, , 08:34 — REGNUM Проект создания института наставничества в Иркутском национальном исследовательском техническом университете представил руководитель Управления научной деятельности, доцент кафедры самолётостроения и эксплуатации авиационной техники Алексей Говорков, сообщает 6 ноября пресс-служба вуза.

Ознакомление с проектом прошло в рамках реализации программы работы с кадровым резервом, рассчитанной на пять лет. Она предусматривает проведение мероприятий, направленных на развитие у «резервистов» профессиональных и управленческих компетенций. Говорков предложил применять в ИРНИТУ открытый тип наставничества, подразумевающий двустороннее взаимодействие, которое перерастет в целый институт.

«Работа по реализации программы включает в себя несколько этапов. Здесь необходимо привлечь опытных сотрудников и аспирантов Иркутского «политеха» к подготовке молодых кадров и студентов. Будущим наставникам нужно освоить методики обучения», — пояснил он.

Отмечается, что процедура создания института наставничества стартует 15 ноября. В этот день сформируется актив группы. До 15 февраля 2019 года за каждым наставником предполагается закрепить не менее двух воспитанников.

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