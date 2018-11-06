Апелляционный суд Киева окончательно закрыл дело о «рюкзаках Авакова»

Киев, , 08:37 — REGNUM Киевский апелляционный суд отклонил жалобу Центра противодействия коррупции (ЦПК) на закрытие дела о растрате госсредств, в котором замешан сын главы МВД Украины Арсена Авакова Александр, сообщили 5 ноября на официальной странице ЦПК.

«Таким образом любые юридические возможности возобновить дело в отношении главных фигурантов «дела о рюкзаках» окончательно утрачены», — заявили в организации.

Суд решил, что ЦПК не является заявителем по данному делу:

«В приложениях был докладная записка, которая фактически подтверждает, что дело началось после заявления ЦПК. Это также подтверждает НАБУ в своём официальном докладе, который мы добавили к материалам дела. Однако суд закрыл глаза на эти аргументы. Мы категорически не согласны с решением суда, но не можем его обжаловать», — рассказала адвокат ЦПК Елена Щербань.

Напомним, сын министра МВД Александр Аваков оказался причастен к разворовыванию суммы государственных средств, эквивалентной 33 млн. рублей. Аваков и его сообщники поставляли рюкзаки для нацгвардии Украины по завышенным ценам.

В июле «дело о рюкзаках» было закрыто, а в сентябре 2018 года владелец фирмы-изготовителя рюкзаков получил пять лет условно и штраф, эквивалентный 12 млн. рублей.

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