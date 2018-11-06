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Россия отправит на Луну роботов-аватаров — Рогозин

Общество

Российская база на естественном спутнике Земли будет не обитаемой, а посещаемой

Москва, 6 ноября 2018, 08:13 — REGNUM  В рамках лунной программы Российская Федерация планирует изучать с помощью роботов-аватаров естественный спутник Земли. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости.

По его словам, для этих целей Россия создаст на поверхности Луны долгосрочную посещаемую базу.

Глава Роскосмоса добавил, что российская база на естественном спутнике Земли будет не обитаемой, а посещаемой.

«В основном — это переход на роботизированные системы», — сказал Рогозин.

Напомним, 1 октября 2018 г. глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил, что в РФ будет создано большое конструкторское бюро для разработки сверхтяжелой ракеты.

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