В Туве начинает работу молодежный форум «Инновации – 2018»

Кызыл, , 08:09 — REGNUM Первый межрегиональный молодежный инновационный форум «Инновации — 2018» начинает работу в Кызыле, на базе Тувинского государственного университета, сообщает 6 ноября пресс-служба вуза.

В республиканский центр уже прибыли делегации из Новосибирска, Красноярска, ожидается визит гостей из Хакасии.

«Сегодня гости познакомятся с Тувинским государственным университетом, поближе узнают культуру тувинского народа, побывают в Национальном музее, также погуляют по улицам Кызыла и на набережной Енисея, увидят скульптурный комплекс «Центр Азии» и этнокультурный комплекс «Алдын-Булак», — говорится в сообщении.

Мероприятие объединит молодых исследователей, представителей власти, предпринимателей, экспертов, представителей инициативных сообществ. Форум направлен на создание межрегиональных и междисциплинарных связей инновационного развития регионов России.

Свои разработки и исследования на мероприятии представят студенты Республиканского медицинского колледжа, Тувинского политехнического техникума, Аграрного лицея Тувы. Также в рамках форума пройдет конкурс на лучший инновационный проект, в нём примут участие авторы порядка 80 работ. ТувГУ представит проекты в области информационных технологий, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в культурно-образовательной сфере, медицине и здравоохранении, экологии и рациональном природопользовании.

Открытие I Межрегионального молодежного инновационного форума «Инновации — 2018» пройдет 7 ноября, в 10 часов, в здании учебно-лабораторного корпуса ТувГУ.

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