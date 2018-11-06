Украинские неонацисты «взяли под охрану» стратегическое госпредприятие

Смолин, Украина, , 08:10 — REGNUM Боевики украинской неонацистской группировки «С-14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и члены организации «Союз ветеранов войны с Россией» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под охрану предприятие «Смолинский торфозавод», сказано 5 ноября на официальной странице группировки в социальной сети Facebook.

Боевики утверждают, что действуют «по просьбе трудового коллектива», который опасается рейдерского захвата предприятия.

«Активисты и ветераны не просто охраняют завод, но и физически помогают шахтерам устранять мелкие неполадки. Так, на выходных, вместе с работниками националисты чинили конвейерную ленту, которая подает брикет из производственного цеха в бункеры», — сказано в сообщении.

По словам радикалов, о попытках рейдерского захвата им сообщили профсоюзные лидеры Ирванцевского и Смолинского торфозаводов Черниговской области. Предприятия пытается прибрать к рукам директор государственного концерна «Укрторф» Андрей Озерчук и группа чиновников из министерства энергетики и угольной промышленности.

Экстремисты заявили, что провели собственное расследование ситуации вокруг предприятий и что вскоре они обнародуют фамилии олигархов и депутатов Верховной рады, причастных к рейдерским захватам.

Напомним, как заявил депутат Верховной рады Юрий Бойко, с начала 2018 года на Украине произошло 500 рейдерских захватов предприятий. Во всех случаях бандитов прикрывали чиновники местных администраций, правоохранители и представители министерства юстиции Украины. Потенциальны жертвы преступников вынуждены нанимать «частные армии» для охраны своей собственности.

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