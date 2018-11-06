На станциях метро в Москве разместили тиккеры с легендами о столице

Москва, , 08:03 — REGNUM На станциях Московского метрополитена появились стикеры с городскими легендами. Яркие информационные плакаты расскажут о необычных исторических фактах, произошедших о столице. Размещение стикеров — это первая часть масштабного просветительского проекта метро «Привет, Москва!». сообщается на портале мэра Москвы.

Пассажиры метро смогут узнать интересные факты о Москве и познакомиться с городскими легендами. В частности, плакаты расскажут: сколько в Москве домов-бубликов, что общего у металлических сводов станции «Маяковская» с дирижаблями, что стало с первым вариантом скульптуры «Девушка с веслом"а также о многих других интересных фактах из жизни столицы.

Стикеры с легендами о столице можно уже увидеть на в переходах и на платформах 150 станций метрополитена. До конца ноября они появятся еще на 50 станциях.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на более чем на 100 станциях Московского метрополитена появились наклейки «Место встречи». Стикеры помогают пассажирам найти друг друга в плотном потоке людей.

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