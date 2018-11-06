В Омском техническом университете завершилась акция #читайДонецк

Омск, , 07:47 — REGNUM Благотворительная акция #читайДонецк, в ходе которой было собрано несколько тысяч печатных и электронных изданий для вузовских библиотек Донецкой Народной Республики, завершилась в Омской области. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба Омского государственного технического университета (ОмГТУ).

«За лето мы с вами собрали свыше 3000 печатных и электронных изданий для вузовских библиотек ДНР. В Донецк отправилась учебная и научная литература, авторами которой являются преподаватели ОмГТУ, ОмГУПС, СибАДИ, ОмГА, ОмА МВД России», — сообщила директор библиотеки ОмГТУ Лариса Литвина.

По ее словам, многие из участников акции принесли из своих домашних библиотек детскую и русскую классическую литературу, которой очень не хватает в школах ДНР.

Координатором акции в Омской области выступил опорный университет, информационную поддержку ему оказали министерство образования Омской области и Российская библиотечная ассоциация. Доставка книг в Донецк стала возможной благодаря Русской Гуманитарной Миссии. В вузе подчеркнули, что эта неправительственная российская организация профессионально осуществляет гуманитарную помощь, помогает беспристрастно, прозрачно, безвозмездно попавшим в беду из-за войн и катастроф, в том числе доставляя на территории вооруженных конфликтов и природных катастроф благотворительные грузы.

Благотворительный груз из Омска будет доставлен в Донецкий национальный университет экономики и торговли имени М. Туган-Барановского, научная библиотека которого является координатором акции в своем регионе.