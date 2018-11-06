В Москве начала работать школа женского здоровья

Москва, , 07:42 — REGNUM В Москве в городской клинической больнице №51 открывается школа женского здоровья. Женщинам будут рассказывать о профилактике, методах и своевременном лечении распространенных гинекологических заболеваний. Занятия в школе женского здоровья будут проходить каждый месяц, сообщается на портале мэра Москвы.

Отмечается, что тема каждого занятия будет посвящена определенному случаю из клинической практики врачей. Первое занятие, тема которого, «Неотложные состояния в гинекологии: внематочная беременность», состоится 9 ноября.

Занятия в школе женского здоровья будут проходить бесплатно. Уроки будут вести врачи отделения гинекологии больницы №51 совместно с сотрудниками кафедры акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве уделяется особое внимаение профилактике и своевременной диагностике. В нескольких столичных больницах уже успешно работают бесплатные школы для пациентов, а также поликлиниках города периодически проводятся Дни открытых дверей.

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