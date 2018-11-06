В Китае на реке Янцзы было уничтожено более 1360 нелегальных пристаней

Пекин, , 07:19 — REGNUM В общей сложности 1361 нелегальная пристань была уничтожена или перестроена вдоль реки Янцзы, сообщили в Государственной комиссии развития и реформы Китая, передает 5 ноября агентство Синьхуа.

Увеличившаяся человеческая активность привела к нарушению экологического баланса в районе бассейна реки Янцзы, а также поставила под угрозу существование редких биологических видов за последние годы, отметил представитель комиссии Сюн Цицюань.

В общей сложности 1254 пристани был демонтированы, а на их месте появилась зелень. Оставшиеся 107 были перестроены и усовершенствованы. В то же самое время власти проводят облавы в отношение лиц, осуществляющих незаконную добычу песка, сбросы химических веществ и отходов в реку, с целью сохранить чистоту водной артерии.

Напомним, что в Китае на конец 2017 года более 900 природных заповедников было создано вдоль главной водной артерии, идущей через всю страну с запада на восток — реки Янцзы. Китай испытывает острую нехватку чистой питьевой воды на севере страны, в связи с чем осуществляется проект отведения воды с «юга на север». Вода черпается из реки Янцзы, что делает сохранение чистоты реки еще более актуальной проблемой.

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