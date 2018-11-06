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Военный комиссар Киева: Осенний призыв на грани срыва — нет «патриотов»

Общество

В падении популярности армейской службы виноваты журналисты

Киев, 6 ноября 2018, 07:22 — REGNUM  В военкоматы Киева пришло лишь 8% призывников, заявил военный комиссар города Сергей Калявин 5 ноября во время пресс-конференции, сообщил официальный сайт киевской городской администрации.

«По состоянию на 5 ноября, в соответствии с планом призыва мы призвали в ряды Вооруженных сил Украины 39,5% призывников. Явка призывников, которые должны прибывать на призывные участки, крайне-крайне низкая», — рассказал чиновник.

Комиссар отметил, что добровольно в военкоматы явилось лишь 8% призывников, остальных приходится искать, привлекая полицию:

«Граждане жители Киева в призывные участки как не обращались, так и не обращаются. Мы их ищем с помощью органов Национальной полиции и уже доставляем в призывные участки, где определяется их пригодность к военной службе».

Основными причинами столь негативного отношения граждан Украины к службе в армии Калявин считает деятельность СМИ, которые регулярно публикуют новости о «подвигах» боевиков ВСУ, а также спад «патриотических» настроений в обществе и негативное отношение граждан к армии в целом.

Напомним, ранее в генштабе ВСУ заявили, что осенний призыв на Украине продлён до декабря 2018 года из-за большого количества призывников. При этом, в интернете регулярно публикуются видео о незаконных задержаниях молодых людей работниками военкоматов. По мнению экспертов, такие действия украинских чиновников благородны, но незаконны.

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Вооруженные силы Украины
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