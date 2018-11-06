В Пекине до конца года будет высажено еще более 15 тыс. га леса

Пекин, , 07:08 — REGNUM Еще 15 333 га леса и зелени будет добавлено Пекину до конца 2018 года, сообщили в городском бюро озеленения, передает 5 ноября агентство Синьхуа.

Очередной этап озеленения уже осуществляется в 16 районах города и выполнен на 70%, сообщили в бюро. Заместитель главы бюро Цай Баоцзюнь отметил, что 5,55 млн деревьев и 1,99 млн кустарников с цветами было посажено на площади 10,533 га за текущий года. Таким образом, общая площадь зеленых насаждений в Пекине достигла 43%, из нее 50% сконцентрировано в самом городе.

Согласно правительственному плану, еще 66 667 га леса, зелени и водно-болотных угодий должно появиться в Пекине в ближайшие пять лет, приблизив общую площадь покрытия лесами до 45%. К тому моменту ориентировочно 87% жителей города будут жить близ зеленых парков в радиусе 500 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Пекина намерены посадить 1 млн деревьев на 90 специально выделенных площадок до конца 2018 года. Всё это связано с тем, что Пекин является одним из самых неблагополучных городов Китая по качеству воздуха.

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