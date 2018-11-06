Антинародные министры пострадали не за крамолу, а за служебное рвение?

Якутск, , 07:05 — REGNUM Министр молодёжи Свердловской области Ольга Глацких и экс-министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова, высказывания которых потрясли своей циничностью жителей России, просто высказали вслух свои мысли и фактически пострадали за искренние попытки отстоять интересы государства. Такое мнение высказал политолог и журналист из Якутии Виталий Обедин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению эксперта, это просто установки чиновниц, озвученные вслух и получившие распространение.

«То, что они выдали публично — часть установок, с которой обе приходили на работу, садились за стол и начинали решать круг проблем. Это их реальное понимание порученного фронта работ, реальное понимание государственной политики, которую они проводят, как государственные служащие. И эта политика не вызывала нареканий со стороны высокосидящих боссов, пока каждая не сформулировала её постулат публично, назвав вещи своими именами. Если у тебя маленькая зарплата, живи по средствам, переходи на макарошки. Если ты не видишь работающих в стране социальных лифтов, то это твоя проблема, кто сказал, что ты вообще нужен», — интерпретировал ситуацию с неудачными высказываниями министров Виталий Обедин.

Он акцентировал внимание на том, что Ольга Глацких, к примеру, занималась организацией кибердружин, чтобы ловить в сети недовольных государством и его успехами и передавать материалы в правоохранительные органы. А Наталья Соколова — член Кадрового резерва (проект «ЕР» «Кадровый резерв — профессиональная команда страны»). Наталья Соколова проработала на посту министра почти 6 лет, с 2012 года, Ольга Глацких руководила министерством с 2016 года.

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«Важно понять, что они ведь не то, чтобы так ненавидят и презирают людей, на благо которых поставлены работать. Нет, вовсе нет. Просто они помнят, что в первую очередь поставлены блюсти интересы государства, а государство в их представлении персонифицировано начальством, у которого есть своё начальство и так до рубиновых звёзд Кремля. Они искренне считают себя государственниками и работают на государство», — считает Виталий Обедин.

Он констатирует, что Соколова и Глацких проводили определенную политику, которой губернаторы были вполне довольны, и считает странным, что глаза у глав регионов на непригодность министров открылись только после того, как их неудачные фразы ушли в народ.

«Ведь до того, как прославиться на всю страну своими антисоциальными заявлениями оба министра прекрасно работали. Губернаторы, которые сами их выбрали, сами их назначили, сами установили для них некие индикативные показатели успеха на работе. Всё правильно делали. И по факту пострадали не за крамолу, а за служебное рвение», — отметил Виталий Обедин.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр молодёжи Свердловской области Ольга Глацких на встрече с молодёжью заявила, что государство молодым людям ничего не должно и не просило их родителей рожать. Вопрос министру задали о финансировании детских проектов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал её высказывание некорректным и пообещал изучить видеозапись, сделав оргвыводы.

Ранее странным подходом к проблемам людей отличилась министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова. Отвечая на вопрос о том, как прожить на прожиточный минимум, она заявила, что это возможно, так как «макарошки всегда одинаково стоят». Попробовать сама прожить на 3,5 тыс. рублей она отказалась, пояснив, что сделать это ей не позволяет статус.

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