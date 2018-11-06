Китайская армия перешла на электронную систему закупок

Пекин, , 06:39 — REGNUM Закупки в китайской армии были переведены с 1 ноября на цифровую основу, говорится 5 ноября в газете Народно-освободительной армии Китая People's Liberation Army Daily.

Данный шаг стал ключевой мерой по углублению реформы закупок в военной сфере, а также улучшения надзора и повышения эффективности процесса закупок, сообщает издание. Цифровая платформа была разработана Бюро управления закупок и департаментом логистической поддержки при Центральном военном совете КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин, который по совместительству является председателем Центрального военного совета заявил, что только твердое партийное руководство и контроль со стороны партии способны дать прочные гарантии строительства сильной армии в «новую эпоху».

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