Соловьёв: Годунову не простили торможение после бурного роста при Грозном

Москва, , 05:28 — REGNUM Вопреки расхожему и устоявшемуся сегодня мнению, Иван Грозный воспринимался современниками, как великий реформатор, при котором Россия стала стремительно разрастаться и развиваться, и именно на этом фоне фигура Бориса Годунова породила разочарование и смуту, заявил телеведущий Владимир Соловьёв в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Мы к нему относимся «кровавый тиран, деспот, узурпатор», такой европейский взгляд на Иоанна Васильевича Грозного. Но современники-то его видели по-другому. Он же очень долго правил… Это человек блестяще образованный, один из самых образованных людей в Европе, который по праву считался не просто знатоком священных текстов и не просто набожным человеком… Человек, при котором колоссально разрослась Россия, его же воспринимали, как фантастического реформатора», — заявил Соловьёв.

По его мнению, отношение народа России к фигуре Бориса Годунова складывалось как раз на фоне бурного роста и развития эпохи Грозного. Развитие это при Годунове начало тормозить и останавливаться, а народа видеть это все своими глазами.

«Когда наступает это резкое торможение, народ этого не может простить. Потому что когда народ видит, как вдруг все начинает рушиться, в том числе и представление о себе, как о жителе великой империи… начинается смута», — отметил ведущий.

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