Студентка, погасившая долг приюта для животных, годами копила деньги

Майкоп, , 03:06 — REGNUM Студентка из Майкопа, отдавшая 340 тыс. рублей приюту для бездомных животных, годами копила на машину. Об этом девушка рассказала изданию «Комсомольская правда».

Раскрыть свое имя девушка отказалась, но попросила называть её Полиной. Она призналась, что скопила крупную сумму, так как хотела купить автомобиль.

Деньги студентка откладывала со стипендии, а также подрабатывала. Вклад пополнялся и за счет денег, подаренных на дни рождения.

По словам девушки, она легко рассталась с накопленной суммой, узнав, что приюту для животных нужна помощь. При этом Полина уверена, что не сделала ничего особенного.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Майкопа принесла в организацию помощи бездомным животным найденного котенка, однако волонтеры отказались принять его из-за крупного долга перед ветеринарной клиникой. Тогда девушка перевела на счет клиники 340 тыс. рублей.

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