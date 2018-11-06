Почему в Белоруссии умирает философия?

Юрий Баранчик, , 01:04 — REGNUM

На днях в телеграм-канале «Научно-образовательная политика» было опубликовано открытое письмо студентов философского отделения Белорусского государственного университета. В нем поднимаются довольно острые мировоззренческие и образовательные проблемы, которые возникают сегодня у студентов философского отделения БГУ и даже предлагаются некоторые пути их решения.

На правах человека, который не только учился (1989−1994 годы) на данной специальности в БГУ и защитил кандидатскую диссертацию (1999 год) по теме «Философия языка: от проблемы значения к теории языкового поведения», но и преподавал на факультете несколько лет, начиная с пятого курса, будучи еще студентом, спецкурс «Современная западная философия», который всегда читали заведующие кафедрами, например, истории философии (А.Михайлов) и этики, эстетики, истории религии и атеизма (Н.Рожин), так как он завершал главный курс на отделении — «история философии», позволю себе высказать пару слов на данную тему.

Судя по письму, философское отделение БГУ еще живо. Проблемы поднимаются правильно, так как философия — это особая наука, и ее познание должно проходить особым, отличным образом от того, как происходит обучение наукам естественным. На мой взгляд, правильно отмечается, что математика как предмет на вступительных экзаменах сразу отрезает наиболее талантливых и готовых к этой «науке» ребят. То, что данный предмет до сих пор присутствует на вступительных экзаменах на философское отделение, только подчеркивают всю «компетентность» тех, кто принимал данное решение, хотя ему уже очень много лет.

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что весьма некорректно писать о том, что «славянские ценности, пропагандируемые главой государства, даруют право применять физическое насилие к детям и женщинам». Я понимаю, если бы такое говорили весьма недалекие люди с двумя классами образования. Также я мог бы понять, если бы такое говорили бандеровцы или фашисты, так как они говорили и говорят именно так. Но слышать подобные тезисы от студентов-философов? Не ожидал… Или вы приверженцы расовой теории Гитлера или Бандеры?

Приведу только два примера по поводу «славянских ценностей насилия».

Первый. В элитных колледжах Англии, не тех, где учатся по «Болонской системе», а где дают настоящие знания, до сих пор применяются телесные наказания для студентов. Розга — вот главный инструмент воспитания британских джентльменов для управления Британской Империей. И где тут славянство?

Второй пример. Общеизвестно, что в ходе «массового террора» Ивана Грозного на Руси было уничтожено около 3−4 тысяч людей. Много? Посмотрим, что в это время творилось в «просвещенной» Европе. Возьмем, для примера, «просвещенные» Нидерланды. С 1547 по 1584, в Нидерландах, находившихся под властью Карла V и Филиппа II, число жертв репрессий составило около 100 тысяч. Из них сожжено живьем 28 540 человек.

Или Францию: «Французский король Карл IX 23 августа 1572 года принял активное «личное» участие в так называемой Варфоломеевской ночи, во время которой было зверски убито «более 3 тыс. гугенотов» только за то, что они принадлежали к протестантству, а не к католицизму». Таким образом, за одну ночь было уничтожено примерно столько же людей, сколько за все время террора Ивана Грозного. «Ночь» имела продолжение, и в общем во Франции погибло тогда в течение двух недель около 30 тыс. протестантов».

А что у нас происходило в это время в колыбели западной демократии — Британии и Германии? Можно сказать, что был расцвет демократии: «В Англии Генриха VIII только за «бродяжничество» вдоль больших дорог было повешено 72 тысячи бродяг и нищих. В Германии, при подавлении крестьянского восстания 1525 года казнили более 100.000 человек».

Вот такие вот «европейские ценности». Странно, что студенты философского отделения не отличают пропаганду от информационной войны и не имеют в данном случае «критической способности ума», о которой много пишут. Вывод — писать — не значит обладать.

Или вот, например, вы критикуете нынешнего декана философского факультета Гигина за то, что он не его выпускник. Конечно, Гигин не Альберт Елсуков. Но Лаврентий Берия тоже «Атомной академии» не заканчивал, однако возглавить советский атомный проект и оставить страну с ядерным оружием, не будь которого не было бы никаких студентов философского факультета БГУ, смог.

Говоря о декане любого факультета надо прекрасно понимать, что он занимается не научной деятельностью, а организационно-управленческой, и критерии здесь — совсем иные. Сможет человек грамотно, талантливо организовать образовательный процесс или нет, — никак не зависит от его ученой степени или звания. Просто нужен организационный талант, умение видеть людей, разбираться в них, понимать, кто талант, а кто подлец и проходимец, кто болеет преподаванием, а кто воспринимает это занятие как небольшой частный бизнес под крышей государства.

Или вот, например, обвиняют студенты ректора БГУ в том, что он коммунист. Ну, эта бандеровщина уже вообще ни в какие ворота не лезет! При чем тут его идеологические взгляды и его опять-таки управленческие таланты? Что, был бы из БНФ или ОГП и сразу бы расцвел БГУ? Смешно…

При коммунистическом ректоре Ф. Капуцком мы, как студенты БГУ, объехали все ведущие вузы страны в части философии — МГУ, ЛГУ. Слушали циклы лекций Молчанова по феноменологии Эдмунда Гуссерля в Ростове-на-Дону, Бибихина и других звезд философского факультета в Москве в поточных аудиториях, где студенты и не только студенты сидели на подоконниках, на ступеньках лестниц, потому что каждая лекция это был просто фейерверк мысли и интеллигибельных откровений. И что мы увидели? Что уровень нашего БГУ уступал только Москве. И при чем тут коммунизм?

А сейчас что — капитализм, и много у вас есть сейчас возможностей за студенческую стипендию (не за деньги родителей) съездить в Москву или Питер и пожить там пару недель, послушать лекции, походить по театрам, попить вина с местными ребятами? А у нас такие возможности (пожить пару недель в лучшей гостинице Ростова, а потом вернуться в Минск самолетом через Москву) «при коммунизме» были.

Далее. Конечно, проблемы с философским образованием есть. Но они совсем не те, что Вы в порыве наивного молодежного максимализма указываете.

Почему в СССР была философия? Почему она была в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Ростове, Тбилиси, Ереване, Тарту? И почему ее нет сейчас в Минске, как и в прочих городах бывшего СССР? Да по той же самой причине, по которой в Минске сейчас нет ни фундаментальной физики, ни математики, ни сильных классических музыкальных школ. Понятна, надеюсь, причина, будущие философы?

Фундаментальная наука, а философия к ней, безусловно, относится, нужна только большим государствам, большим имперским пространствам. Только большие государства могут тратить в фундаментальное научное «никуда» средства для того, чтобы не обеспечивать стране и народу ежеминутное тактическое выживание, а чтобы обеспечить стратегические перспективы доминирования и процветания. Малые страны на это просто не могут тратить деньги. Фундаментальная наука им просто не по карману. Вот в чем проблема Белоруссии, Украины, Армении, Прибалтики, Грузии, а также большинства стран Европы.

Лотман в Тарту никогда не нужен был маленькой хуторской Эстонии. Мамардашвили — был не нужен винодельческой Грузии. Они были нужны как люди фундаментальных Имперских знаний исключительно Империи. Поэтому она поддерживала и искала таланты везде, во всех республиках, и давала им возможность реализовать себя в науке. Как только распался Союз, уже скоро как двадцать лет, как нет ни в одной из союзных республик своих Лотманов и Мамардашвили.

Поэтому в нынешней Белоруссии не может быть фундаментальной науки — математики, физики — по определению. Это все очень дорого стоит, как и вся система высшего образования, оставшаяся Белоруссии от СССР. Поэтому сейчас происходит ее деконструкция под предлогом присоединения к Болонской системе, а ставка делается на тех, кто разбирается в видах сала и сортах огурцов, а также на рабочие и строительные специальности. После наплыва неуправляемой и неассимилируемой арабо-негритянской массы с Африки и Ближнего Востока Европа очень нуждается в толерантных христианских белых рабочих и строителях.

Именно поэтому только за пять лет (!) из Белоруссии в Европу эмигрировало около 400 тысяч человек (более 4% населения), что никак не отражается официальной статистикой.

В этом плане, философия, как и любая другая фундаментальная наука, Белоруссии не нужна. Стране в ее нынешнем виде не нужны умные люди, которые эмигрируют из нее десятками тысяч в год, так как не видят перспектив ни для себя, ни для своих детей. Депопуляция — это общая судьба Прибалтики (уже минус 25% населения по отношению к 1990 году), Белоруссии (минус 10−15% к 1990 году), Украины (минус 30% к 1990 году), Молдавии (минус 30% к 1990 году).

Это не следствие неумения нынешних властей управлять своими странами, хотя и это тоже. Но в гораздо большей степени — это следствие распада СССР. Национальные республики больше всего пострадали от распада Союза и несут поэтому самые большие издержки в плане населения. И это надо понимать.

Что касается вашего будущего.

Исходя из тех тенденций общественно-политического развития республики, которые осуществляются уже более двадцати лет, у вас есть только две перспективы. Первая — обслуживать действующую власть в духе концепции «окруженная со всех сторон врагами Брестская крепость». Об этом сценарии я писал еще в 2007 году, и, к сожалению, он никуда не делся, с каждым годом только приобретая все более необратимый характер.

Понятно, что это путь в никуда. «Брестская крепость» может существовать только в условиях серьезной подпитки извне, чем долгие годы безвозмездно занималась Россия, понимая республику и ее граждан как часть общерусского пространства. Если подпитки не будет, то сценарий «Брестская крепость» закончится довольно быстро со всеми оргвыводами в отношении комсостава.

Вторая перспектива — обслуживать будущую белорусскую необандеровскую власть, которая попросит вас, как философов, нарисовать идеологическую концепцию белорусского народа по примеру «Великой Укрии» — построили не только пирамиды в Европе и вырыли Черное море, но и положили начало латыни. Но главное, что от Вас потребуют будущие белорусские власти — это обоснование того, почему русские являются главными врагами белорусов, для того чтобы бросить граждан республики в топку братоубийственной войны на радость взрослым дядям из Туманного Альбиона.

Есть ли у вас альтернатива? Да, есть — учиться, несмотря ни на каких преподавателей, учебные планы и так далее. Учиться, скрипя зубами, наполнять себя знаниями, пока на это у вас есть время, и думать, думать, думать, тренируя ту способность критического суждения, без которой и Кант не стал бы Кантом, да и Гуссерль не породил бы из глубин своей трансцендентальной феноменологии онтологический «да-зайн» Хайдеггера.

Как говаривал Людвиг Витгенштейн, «мир есть все то, что имеет место, и что места не имеет. О чем невозможно говорить, о том следует молчать». Конечно, с великим Людвигом трудно не согласиться. Но вот как сказать ясно то, о чем сказать можно? Вот где загадка, вот где «рекбус»…