Очередная годовщина Октября и текущая «пенсионная» повестка

Владимир Павленко, , 21:56 — REGNUM

Всего лишь год минул со 100-летия Великого Октября, и вот новая годовщина, которая, в отличие от предыдущей, отмечается в сильно изменившейся обстановке. На международной арене набирает динамику глобальное обострение, плавно переходящее в конфронтацию уже не в политической, а в военно-политической сфере.

Подвергшись беспрецедентному даже для холодной войны давлению Запада, Россия держит оборону по всему периметру границ с бывшими союзными республиками, которые на глазах превращаются из прочерченных на карте символических линий в укрепляющиеся рубежи противостояния. Внутри страны набирает силу протест против пенсионной «реформы», точнее экспроприации, ставящей на грань выживания и лишающей будущего миллионы «предпенсионеров» и десятки миллионов тех, кто просто перестает верить, что когда-нибудь доживет до пенсии.

Эти особенности, а также порядок действий по предотвращению срыва в неконтролируемый хаос или «оранжевую» смуту, угрожающие самому существованию страны, стали повесткой прошедшего на Суворовской площади в Москве митинга общественно-политического движения «Суть времени». Того самого, что удивило общественность быстрым сбором и передачей в президентскую администрацию более миллиона подписей против пенсионной «реформы», собранных по всей территории страны — от Калининграда до Владивостока.

В выступлениях, начало которым было положено своеобразным отчетом Сергея Кургиняна, подчеркивалось, что вызов сегодня брошен не только России, но и всей планете. Сто лет назад именно Великий Октябрь предотвратил падение человечества в бездну Первой мировой войны, в которую оно было ввергнуто империалистическими противоречиями сцепившихся между собой стран-хищников.

Прозвучав из России, слово правды Октября стало путеводной звездой для миллионов, объяснив им происходящее, вернув смыслы бытия и показав выход из пропасти. Именно поэтому наследие того всемирно-исторического события, главного не только в XX веке, но и далеко за его пределами, подверглось столь уничтожающей атаке тех, чьи планы оно разрушило, в «перестройку» и постсоветские годы.

Но за поражение великого Красного проекта и распад СССР в первую очередь в ответе власть в лице КПСС, отказавшейся к концу правления от высших смыслов коммунизма, погрязшей в мещанстве и перечеркнувшей идеалы, ради которых жили, одерживали великие победы и совершали беспримерные подвиги несколько поколений советских людей.

Сегодня ситуация все более походит на ту, в которой мир оказался во втором десятилетии прошлого века. Бросившись в глобализацию и попытавшись увлечь за собой все человечество, западная цивилизация злокачественно переродилась, а ее элиты предали свое, теперь уже бывшее, христианское первородство. И, по сути, унаследовали скрижали нацизма, присягнув очередному, новоиспеченному «тысячелетнему рейху», этому проекту светского «конца истории» и метафизического Конца Времен.

Россию, которая в советские времена служила «бельмом в глазу» Запада и мешала ему двинуться тем путем, которым он идет сейчас, именно по соображениям социальной справедливости, после распада СССР решив, что, став «частью Запада», может разделить с ним новые сомнительные «ценности», постигло горькое разочарование. Превращение в страну периферийного капитализма поставило нашу страну перед перспективой окончательной утраты всех социальных завоеваний советского народа.

Центральным звеном этой деградации на митинге была названа пенсионная «реформа». Именно на нее, как на стержень, нанизываются другие ликвидационные меры — от подрыва превращенных в «услуги» систем здравоохранения и образования до ювенальной юстиции, разрушающей семьи и разлагающей детей, которые все более рассматриваются неким «рыночным товаром», а не будущим поколением созидателей и защитников Родины.

Подчеркнув необходимость введения стихийно оформляющегося социального протеста в строго конституционные рамки, выступающие отметили, что выход из них будет означать повторение недопустимого «оранжевого» сценария конца 80-х годов, воплотившегося в недавних событиях на Украине, в Армении и других постсоветских республиках.

В России эту технологию уже пытались осуществить в 2011—2012 годах с помощью Болотной площади, и опрокинуть ее удалось только через встречное гражданское действие сил, собравших полумиллионный митинг на Поклонной горе. Призыв готовиться к возможному повторению этого сценария «перестройки-2» на митинге был дополнен планом опережающих наступательных действий, в центр которого поставлено гражданское давление на власти, которые обязаны ответить на миллион подписей сограждан, но этого не делают.

Во-первых, выступающие потребовали от партий системной оппозиции, заседающих в Государственной думе, объединить усилия против пенсионной «реформы» и направить запрос о ее законности в Конституционный суд (КС). Для этого нужны подписи 90 депутатов, у оппозиции в сумме более ста мандатов, но многие, особенно партия Жириновского, не торопятся, пытаясь усидеть на двух стульях и прикрывая соглашательство звонкой протестной фразой. Если такого запроса, который может кардинально изменить ситуацию, не последует, тогда, пообещали организаторы митинга, в КС поступит вал индивидуальных запросов от граждан, реализующих свое законное конституционное право на это действие.

Кроме того, в последнем случае «Суть времени» оставляет за собой право поступить по законам информационной войны и довести до широкой общественности сведения о персональной позиции каждого народного избранника: как он голосовал и что делал. Чтобы для тех, кто своего депутатского долга не выполнит, следующий электоральный сентябрь превратился в «черный».

Во-вторых, был поднят вопрос об организации референдума по пенсионной «реформе». Как известно, в ЦИК России было подано 30 заявок, три из которых удовлетворены, но представители инициативных групп жалуются на бездействие ведомства Эллы Памфиловой. Сбор миллиона подписей показал мобилизационные возможности, которые в полной мере могут раскрыться в целях проведения референдума, и если власти будут отмалчиваться и дальше, этот потенциал будет задействован.

Ибо судьба пенсионной «реформы» — это момент истины, и в зависимости от того, в какую сторону разрешится эта, вопреки обывательскому мнению, отнюдь не «сыгранная» пока игра, таковой окажется и ближайшая историческая траектория России. А с ней — и всего мира, который либо окончательно лишится надежды на будущее, либо воспрянет духом, соберется с силами и даст отпор наступающим силам глобализма, которые на митинге получили говорящее сравнение с метафизическим антихристом.

Многочисленные выступающие, 100% которых непосредственно участвовали в недавнем сборе подписей, приводили множество примеров как растущей гражданской активности граждан, осознания ими грозящей катастрофы и готовности с ней бороться, так и позорного поведения в стиле «моя хата с краю». В результате был сделан коллективный, внушающий оптимизм вывод о том, что российское общество не умерло и не заснуло летаргическим сном, а напротив, просыпается и готовится к борьбе за свои социальные права, за будущее страны, с которым вновь, как и столетие назад, со всей очевидностью будет связана и глобальная перспектива выживания, полноценного и свободного развития человечества.