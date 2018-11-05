Генпрокуратура прояснит ситуацию вокруг увольнений шахтеров на Камчатке

Москва, , 21:10 — REGNUM Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) просит Генпрокурора Юрия Чайку проверить увольнение шахтеров месторождения «Аметистовое» (Камчатский край). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября сообщили в профильном комитете Госдумы.

Напомним, 29 октября горняки одного из крупнейших золотых месторождений АО «Аметистовое», входящего в группу «Ренова» российского миллиардера Виктора Вексельберга, приостановили работу и вышли на забастовку с требованиями повышения заработной платы и улучшения условий труда. Руководство объявило забастовку незаконной. Губернатор Камчатского края Виктор Илюхин заявил, что никакой забастовки на предприятии нет, а все разговоры о ней — выдумки.

Тем не менее руководство месторождения «Аметистовое» уволило 33 сотрудника (по некоторым данным — 40) из-за участия в забастовке. Как заявил водитель грузовика на предприятии Сергей Тихонов, представители руководства встретились с бастующими работниками и предложили им на выбор три варианта: либо уволиться по собственному желанию, либо вернуться к работе, либо быть уволенными по статье за прогулы.

Ситуация вызвала широкий резонанс. Глава профильного комитета Госдумы Ярослав Нилов направил обращения в Генеральную прокуратуру, Роструд, а также губернатору Камчатской области, парламентарий намерен выяснить все обстоятельства возможного нарушения трудовых прав граждан.

В то же время 3 ноября Роструд сообщил о том, что направил своего представителя на месторождение «Аметистовое» для решения ситуации с увольнением работников предприятия, принимавших участие в забастовке из-за недовольства заработной платой.

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