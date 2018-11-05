Россия возглавила рейтинг сильнейших армий Европы

Вашингтон, , 20:16 — REGNUM Первое место в рейтинге 25 сильнейших армий Европы, который составило издание Business Insider, занимают Вооруженные силы России.

Эксперты портала составляли рейтинг по оборонным бюджетам стран, а также по численности военнослужащих, техники и авиации.

По данным издания, военный бюджет России составляет $47 млрд, а на вооружении армии находится более 20 тыс. танков и около 4 тыс. самолетов. Кроме того, в рядах Вооруженных сил находится более 3,5 млн военнослужащих, отмечают эксперты портала.

Второе место в рейтинге сильнейших армий Европы заняла Франция, третье — Великобритания. В Топ-5 также попали Турция и Германия.

Отметим, что Украина заняла десятое место в данном списке.