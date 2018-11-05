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В Армении осужден обвиняемый в убийстве российского военного

Общество

22 апреля 2017 года в армянском городе Гюмри возле магазина на Курской площади было обнаружено тело российского военнослужащего

Ереван, 5 ноября 2018, 18:57 — REGNUM  В Армении приговорен к 22 годам лишения свободы мужчина, признанный виновным в убийстве военнослужащего РФ в Гюмри. Об этом сообщили РИА Новости суде общей юрисдикции Ширакской области.

«Приговорен (обвиняемый) к 22 годам лишения свободы, — сказал источник. — 20 лет (мужчина получил) за убийство и еще 2 года — за незаконное ношение холодного оружия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля 2017 года в армянском городе Гюмри возле магазина на Курской площади было обнаружено тело российского военнослужащего. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении данного преступления по «горячим следам».

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