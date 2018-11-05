Два вокалиста в Петербурге задержаны за наркопреступления

Санкт-Петербург, , 17:44 — REGNUM Сразу двое петербургских музыкантов — вокалистов музыкальных групп — стали фигурантами уголовных дел о незаконном хранении наркотиков. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Второго ноября у 47-летнего мужчины была обнаружена и изъята марихуана массой около 8 граммов. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение наркотиков»). Музыканту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

А через два дня, 4 ноября, сотрудники полиции задержали 35-летнего вокалиста другой группы, который организовал в одной из комнат снимаемой им квартиры выращивание конопли. При обыске было изъято 18 кустов наркосодержащего растения, приспособления для его культивации, а также высушенные части конопли общей массой около 800 граммов. Музыкант задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», 47-летний мужчина является вокалистом ансамбля «Ля-Минор», а 35-летний гражданин — вокалистом группы «Железный ирокез».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года 27-летний рэп-исполнитель был арестован в Стамбуле. Музыкант пропагандировал употребление незаконных препаратов посредством социальных сетей, а также через свое творчество. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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