В Ленобласти арестован водитель, задавивший девочку на велосипеде

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 17:22 — REGNUM Водитель, в пьяном виде сбивший двух детей на велосипедах в Лужском районе Ленинградской области, заключен под стражу по решению суда. Мужчине, 61-летнему петербуржцу, уже предъявлено обвинение. Ему грозит до семи лет лишения свободы. При этом следствие опровергает слухи о том, что обвиняемый склонен совершить самоубийство.

Это уголовное дело, возбужденное органами полиции, передано в производство СКР в связи с повышенным общественным резонансом. Дело расследуется по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Сегодня, 5 ноября, суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте и отправил обвиняемого в следственный изолятор.

По версии следствия, 3 ноября 2018 года водитель автомашины Renault Logan в районе Мшинского садоводства Лужского района Ленобласти не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. После этого машину отбросило на двух детей, ехавших на велосипедах. Шестилетняя девочка скончалась на месте, ее 14-летний брат госпитализирован.

Как сообщили в СУ СКР по Ленобласти, продолжается выполнение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен ряд экспертиз.

При этом следствие опровергло сообщения СМИ о том, что опасается возможного самоубийства или членовредительства обвиняемого.

«Никаких предпосылок к указанным обстоятельствам при работе с обвиняемым не зафиксировано», — подчеркнули в региональном следственном управлении.

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