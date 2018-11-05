«Библиотека возможностей»: в Прикамье реализуют уникальный проект

Пермь, , 17:08 — REGNUM В Пермском крае при поддержке Фонда президентских грантов стартовал проект «Библиотека возможностей» — информационно-образовательный ресурс для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В рамках проекта в Перми, Красновишерске и Чернушке открылись специальные читальные залы и хранилища методических пособий для семей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермской краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить».

Вместо книг на полках стоят специальные «игрушки» и развивающие пособия, а функцию библиотекарей выполняют профессиональные логопеды, психологи и дефектологи, которые помогут родителям в вопросах развития и воспитания их детей. Всё пространство создано для комфортного пребывания как детей, так и их родителей. В «Библиотеке возможностей» множество игр, книг, мягких подушечек, пуфов и диванчиков; пространство разделено на несколько зон. В частности, в одной зоне всё предусмотрено для обучения: столы, стулья, пособия, в другой — для игры: конструкторы, мольберты для рисования и так далее.

Среди уникальных пособий, представленных в рамках проекта, — специальный дневник педагогического наблюдения, который поможет как родителям, так и специалистам. Он позволяет максимально эффективно разработать развивающий «маршрут» ребёнка. В рамках краевого гранта открыта комната сенсорной интеграции. Занятия в комнате направлены на компенсацию нарушений и расстройств чувственной интеграции ребенка.

В Пермском крае более 9 200 детей-инвалидов и 22 000 детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). С помощью сопровождения психолога и дефектолога в библиотеках можно освоить навыки и получить новые знания об окружающем мире. Родители и специалисты пройдут обучение правилам подбора и использования материалов и методик для развития ребенка с ОВЗ. Для детей со сложными и тяжелыми поведенческими расстройствами, задержкой психического и речевого развития в рамках уникального проекта проводится квалифицированная диагностика.

«Библиотека возможностей — это некий учебно-методический центр, который поможет сориентироваться родителям и специалистам в многообразии новых прогрессивных методик развития и в правильном использовании материалов, позволит снять все ограничения с родителей и предоставит отличный ресурс для развития и адаптации детей», — отметила руководитель общественной организации «Счастье жить» Анастасия Гилёва.

«Библиотеки» создаются в самых отделённых городах края, что позволит создать точку притяжения для соседних городов и снять проблему их удалённости от краевого центра.