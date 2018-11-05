Москва, , 16:16 — REGNUM В Федеральном агентстве по делам молодежи прокомментировали слова директора департамента молодёжной политики Свердловской области Ольги Глацких, в рамках круглого стола в Кировограде заявившей своим собеседникам, о том, что «государство не просило их родителей рожать».

«Мы удивлены высказываниями директора департамента молодежной политики Свердловской области относительно отсутствия обязательств государства перед гражданами. Считаем их крайне некорректными, — подчеркивают в агентстве, — Со своей стороны хотели бы отметить, что государство всегда заботится о своих гражданах, обеспечивает конституционные гарантии и выполняет социальные обязательства».

«Именно государство в первую очередь заинтересовано в росте рождаемости. И когда мы говорим о том, что один из приоритетов нашей работы — самореализация, то подразумеваем не только карьеру, бизнес и образование, но и самореализацию в осознанном родительстве», — отмечают в ведосмстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ольга Глацких в рамках круглого стола сказала буквально следующее: «На сегодняшний день получилось так, что в молодёжи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что «нам государство всё должно». Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать».

Она добавила, что все знают свои права, но все забыли про свои обязанности, и призвала родителей вместе с государством вкладываться в своего ребёнка.

«Если государство вкладывается проектами, мероприятиями, вы думаете, легко организовать мероприятие и это дёшево стоит? Поверьте, это недёшево! И ресурсы, и человеческие ресурсы… А зарплаты, коллеги не дадут соврать, трикопеечные у всех чиновников и у всех государственных и муниципальных служащих», — продолжила Ольга Глацких.

Оброненная чиновницей фраза о том, что государство не просило родителей рожать, вызвала широкий резонанс. В основном граждане отреагировали весьма гневно. Среди самых мягких комментариев Ольге Глацких предлагают ответить на вопрос, откуда у государства берутся налогоплательщики и защитники.

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