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Правительство Японии ужесточит правила потребления спиртного летчиками

Общество

Правительство планирует ввести более строгие правила в отношении потребления алкоголя членами лётного экипажа после инцидента с пилотом авиакомпании JAL

Токио, 5 ноября 2018, 17:18 — REGNUM  Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии заявило, что будет ужесточать правила потребления алкоголя, принимая во внимание соответствующие лимиты за границей. Поводом стал случай, произошедший с пилотом японских авиалиний JAL (Japan Airlines), который 28 октября был задержан в нетрезвом виде британскими властями в аэропорту Хитроу. Как сообщает японская новостная газета «Асахи Симбун», правительство рассмотрит допустимые нормы алкоголя в крови, существующие в других странах. «Это может повлиять на доверие общественности к японской авиации и, что самое главное, на безопасность полёта. Мы предоставим авиакомпаниям инструкции для надлежащих проверок», — заявил представитель министерства.

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Зарубежная хроника
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