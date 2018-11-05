Правительство Японии ужесточит правила потребления спиртного летчиками

Токио, , 17:18 — REGNUM Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии заявило, что будет ужесточать правила потребления алкоголя, принимая во внимание соответствующие лимиты за границей. Поводом стал случай, произошедший с пилотом японских авиалиний JAL (Japan Airlines), который 28 октября был задержан в нетрезвом виде британскими властями в аэропорту Хитроу. Как сообщает японская новостная газета «Асахи Симбун», правительство рассмотрит допустимые нормы алкоголя в крови, существующие в других странах. «Это может повлиять на доверие общественности к японской авиации и, что самое главное, на безопасность полёта. Мы предоставим авиакомпаниям инструкции для надлежащих проверок», — заявил представитель министерства.