Харуки Мураками выступил на первой за 37 лет пресс-конференции

Токио, , 16:32 — REGNUM На первой за 37 лет пресс-конференции, известный японский писатель Харуки Мураками заявил, что подарит университету «Васэда» рукописи своих произведений, а также свои любимые виниловые пластинки.

По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», писатель хочет видеть свои работы в музее университета, который и сам когда-то посещал. «Я был известным прогульщиком, но меня всегда можно было найти в театральном музее в университетском городке. Я читал старые книги и этот опыт, я думаю, помог мне стать писателем. Я изучал и зарубежную литературу — с одной только японской я бы задохнулся», — откровенно выразился Мураками. Он также рассказал, что виниловые пластинки играют для него огромную роль и он всегда пишет, слушая их. «У меня более 10 000 пластинок и они помогают мне работать», — делится писатель.