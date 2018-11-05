Власти Боснии и Герцеговины спасают мигрантов от наступления холодов

Сараево, , 17:47 — REGNUM В этом году Босния и Герцеговина вновь стала главным перевалочным пунктом на пути мигрантов в ЕС, главным образом с Ближнего Востока, из Азии и Африки. В связи с этим балканское государство начало предпринимать меры по предотвращению гуманитарного кризиса для тысяч мигрантов: несмотря на холод, они продолжили жить на улице, надеясь на депортацию в Страны Евросоюза. Боснийская полиция отправила десятки мигрантов, живших около границы с Хорватией, в центр размещения мигрантов на северо-западе Боснии.

Власти страны сообщили, что в этом году из Ирака, Ирана, Сирии, Пакистана, Афганистана и других стран через территорию Боснии и Герцеговины «путешествовали» около 20 000 человек, передает албанское новостное агентство «АБЦ ньюс». Однако Босния в настоящее время сталкивается с серьёзными экономическими проблемами и не заинтересована в этих посетителях. Европейский союз предложил стране помощь, чтобы противостоять потоку мигрантов. В это же время Босния постепенно превращается в центр пребывания мигрантов, что вызывает сильное раздражение у местного населения.

На прошлой неделе полиция Боснии и Герцеговины сообщила, что не допустит увеличения количества мигрантов на северо-западе страны, и выслала около 700 человек в Сараево.