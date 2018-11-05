Международное сообщество против антигомосексуальной кампании в Танзании

Додома, , 16:57 — REGNUM Сообщение о создании в Танзании специальной группы, которая со следующей недели начнет отыскивать и арестовывать людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, вызвало бурное обсуждение в международном сообществе.

Региональный директор по Восточной Африке, Африканскому Рогу и району Великих озер правозащитной организации «Международная амнистия» Джоан Ньяньюки сообщил в интервью новостному агентству «VOA Swahili» о том, что программу создания подобной силовой группы следует немедленно прекратить, поскольку она способствует разжиганию ненависти среди населения.

Ньяньюки отметил, что гомосексуалисты и без того сталкиваются с дискриминацией, притеснениями и нападениями в обществе.

«Правительство Танзании должно гарантировать отсутствие среди представителей властей, таких людей, как Пол Маконда (Региональный комиссар области Дар-эс-Салам в Танзании, учредивший антигомосексуальную кампания в Танзании), которые принимают меры, способствующие дальнейшему разжиганию ненависти среди населения и ставящих под угрозу жизни людей, которые были рождены такими». — сказал Джоан Ньяньюки.

Поэтому, региональный директор организации подчеркнул, что правительство страны несет ответственность за защиту всего населения в Танзании и должно уважать их права, пресекая любые попытки дискриминации.

«Правительство должно серьезно относиться к этой обязанности, а не инициировать подобные программы или использовать органы безопасности для притеснения гомосексуалистов» — отметил Ньяньюки.

Верховный комиссар ООН (Организация Объединенных Наций) по правам человека Мишель Бачелет также выразила негодование по данной ситуации.

Бачелет сообщила, что была шокирована новостью об учреждении в Танзании комитета по преследованию и аресту гомосексуалистов. Комиссар по правам человека подчеркнула, что гомосексуалисты подвергаются нападкам и дискриминации в Танзании уже на протяжении двух лет.