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Количество погибших из-за вируса Эбола в ДР Конго достигло 180 человек

Общество

Министерство здравоохранения ДРК сообщило, что в стране число погибших вследствие вспышки вируса Эбола достигло 180 человек

Количество погибших из-за вируса Эбола в ДР Конго достигло 180 человек
Иллюстрация: Scientificanimations.com
Вирус Эбола (стилизация)

Киншаса, 5 ноября 2018, 19:47 — REGNUM  По данным министерства здравоохранения ДРК (Демократическая Республика Конго), эпидемия вируса Эбола в восточной части Демократической Республики Конго привела уже к 180 смертям.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, в последние несколько дней произошло десять смертей. Министерство здравоохранения сообщило, что 1 ноября было зарегистрировано 285 случаев заболевания и 180 летальных исходов.

Недавняя вспышка болезни в северо-восточной провинции Северное Киву стала десятой со времени первой эпидемии вируса Эбола в 1976 году. С августа этого года в стране действует программа вакцинации, в ходе которой было привито более 25 000 человек.

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Зарубежная хроника
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