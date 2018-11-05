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В Мексику прибыл очередной «караван мигрантов» из Центральной Америки

Общество

Власти Мексики сообщили о прибытии в республику новой группы мигрантов, на этот раз из Сальвадора

Мехико, 5 ноября 2018, 16:34 — REGNUM  Министерство иностранных дел Мексики сообщило о прибытии в страну очередного «каравана мигрантов», на этот раз сальвадорских. Примечательно, что по требованию со стороны Мексики мигранты пересекли мексиканско-гватемальскую границу абсолютно законным путём.

Как сообщает кубинское информационное агентство «Пренса Латина» со ссылкой на официальное сообщение МИД Мексики, после пересечения гватемальско-мексиканской границы «караван мигрантов» проследовал в муниципалитет Мапастепек, штат Чьяпас, в сопровождении федеральной полиции Мексики и карет скорой помощи. Колонна насчитывала примерно 1,5 тыс. человек, в первых её рядах шли женщины и дети.

На случай необходимости оказания помощи мигрантам на мексиканско-гватемальскую границу прибыла группа сальвадорских дипломатов во главе с заместителем министра иностранных дел Лидувиной Магарин и Посла Республики Эль-Сальвадор в Мексике Карлос Энрике.

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Зарубежная хроника
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