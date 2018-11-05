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Губернатор разберётся с чиновницей, заявившей о ненужности молодёжи

Общество

И после этого будут сделаны оргвыводы

Кировград, Свердловская область, 5 ноября 2018, 14:01 — REGNUM  Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сожалеет о высказывании директора регионального департамента молодёжной политики Ольги Глацких. Об этом он написал 5 ноября в своём Instagram.

«Судя по опубликованному видеоролику, руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, выступая в Кировграде, допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи», — отметил Евгений Куйвашев.

Глава региона изучит полную запись этого выступления, «чтобы спокойно разобраться и сделать выводы». При этом он подчеркнул, что совершенно не согласен с высказываниями на попавшей в интернет видеозаписи. По его словам, государство ведёт последовательную демографическую политику, цель которой — рост рождаемости. Кроме того, у государства, безусловно, есть свои обязательства перед гражданами, и оно будет их выполнять.

Глава области добавил, что обсудит этот эпизод с Ольгой Глацких. Сейчас он хочет понять, что это было: оговорка, ошибка либо продуманная позиция.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандальное заявление Ольга Глацких сделала в Кировграде на круглом столе с участием представителей молодёжи. На вопрос о том, что для развития площадок по поддержке молодых людей не хватает средств, она отметила, что государство ничего не должно молодёжи, а родителей не просили рожать.

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Молодежная политика в РФ
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