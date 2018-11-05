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В Джамму и Кашмире в Индии прошли массовые протесты после теракта

Общество

Штат Джамму и Кашмир охватили массовые протесты после террористической атаки, в которой были убиты члены правящей партии

Штат Джамму и Кашмир, Индия, 5 ноября 2018, 20:50 — REGNUM  В индийском штате Джамму и Кашмир произошли массовые протесты, после террористической атаки, в ходе которой были убит один из местных лидеров Индийской народной партии — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) Анил Парихар и его брат.

Сообщается, что протесты охватили города Джамму, Реаси, Удхампур, Рамбан, Катхуа, Бхадервах и Самба.

В городе Джамму члены партии БДП и ее молодежного движения вышли на улицу и заблокировали дороги на некоторое время. Они выкрикивали анти-пакистанские лозунги, призывали уничтожить террористов, причастных к убийству.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», официальный представитель местной полиции заявил, что все протесты прошли мирно.

«Протесты проходили в разных частях региона, однако все они были мирными. Не наблюдалось никаких неблагоприятных инцидентов», — добавил он.

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Зарубежная хроника
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