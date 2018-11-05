Письмо Бодлера, адресованное его любовнице, ушло с молотка за €234 тыс

Фонтенбло, Франция, , 13:45 — REGNUM На аукционе во Франции продано письмо поэта Шарля Бодлера, которое он написал 30 июня 1845 года в возрасте 24 лет с твёрдым намерением свести счёты с жизнью. Торги, устроенные аукционным домом Osenat в городе Фонтенбло, продлились всего семь минут. Ожидалось, что письмо будет продано за €60−80 тыс., однако его конечная цена превысила прогнозы в три раза. Послание поэта приобрёл французский коллекционер, пожелавший остаться неизвестным, за €234 тыс., пишет ВВС.

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Письма Эйнштейна проданы на аукционе за €190 тыс.

Уточняется, что письмо адресовано любовнице поэта — актрисе и танцовщице из Гаити Жанне Дюваль.

«Когда вы получите это письмо, я уже буду мертв», — написал Бодлер, пояснив, что невыносимо устал от жизни.

Попытка самоубийства не удалась, и поэт дожил до 46 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года на аукционе в Иерусалиме были проданы письма Альберта Эйнштейна в общей сложности за €190 тыс. Большинство из них напечатаны учёным на машинке в период с 1951 по 1954 год и адресованы коллеге физику Дэвиду Бому, на многих из них стоят рукописные примечания. Самое дорогое письмо купили за €75 тыс. В нем Эйнштейн писал о Боге. А в марте 2018 года с молотка ушло ещё одно письмо одного из основателей теоретической физики. Оно было написано студентке Элизабетте Пиччини, которая отказала уже тогда ставшему мировой знаменитостью Эйнштейну в свидании.

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