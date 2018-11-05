Страховая компания сделает скидку за физическую активность

Кейптаун, , 14:18 — REGNUM Компания Vitality, занимающаяся страхованием жизни и здоровья в ЮАР, разработала специальные программы для клиентов, ведущих здоровый образ жизни. Об этом сообщает The Telegraph.

Руководитель компании Невилл Куповиц рассказал, что Vitality предлагает специальные условия страхования для клиентов, которые делают более 10 тысяч шагов в день и занимаются интенсивными физическими занятиями три раза в неделю.

Подтвердить физическую активность можно будет с помощью специальных устройств, называемых фитнес-трекерами. Такие устройства, обычно изготавливаемые в виде браслетов, считывают пульс, количество пройденных шагов и другие показатели активности.

Куповиц уточнил, что клиентам компании нужно будет регулярно подтверждать право на получение скидки. В Vitality считают, что это поможет клиентам поддерживать здоровый образ жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил обязать владельцев спортзалов и фитнес-клубов ввести льготные абонементы для пожилых людей.