Греческий суд перенес рассмотрение апелляции по делу Винника

Афины , , 12:30 — REGNUM Верховный суд Греции (Ареопаг) перенес на 19 ноября рассмотрение апелляции на решение о выдаче российского гражданина Александра Винника властям Франции. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает телеканал RT.

Рассмотрение дела было перенесено в связи с болезнью прокурора, который задействован в процессе. Сегодняшнее заседание по делу Винника продлилось всего две минуты. Судья не стал выслушивать заявления адвокатов или свидетелей, а практически сразу перенес рассмотрение.

Кроме того, стало известно, что допрос Винника французскими следователями в греческих Солониках, который был назначен на 6 ноября, отменен. Новая дата будет назначена дополнительно.

Напомним, ранее стало известно, что во Франции был подан иск об аннулировании европейского ордера на арест Винника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский гражданин Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США. Винника обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.