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Туристы из России рассказали о своих страхах в путешествиях

Общество

Часто путешествующие за границу боятся потерять свой паспорт

Москва, 5 ноября 2018, 11:03 — REGNUM  Граждане России, которые едут на отдых за границу, испытывают немало страхов. Так, больше всего российские туристы боятся потерять ребёнка по дороге на курорт или уже в чужой стране. Согласно опросу, проведённому порталом Aviasales.ru, в этом признались почти 30% опрошенных.

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Не мене пугающей для путешественников из России является и перспектива по каким-либо причинам остаться дома, лишившись отпуска. Так ответили 29% респондентов.

Почти наполовину реже туристы боятся потерять свой паспорт, а страх заблудиться в незнакомом городе испытывают менее 2% опрошенных.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно карте, составленной экспертами медицинской сервисной компании International SOS, самыми опасными странами для путешествий в 2018 году стали Сирия, Мали, Ливия, Южный Судан, Йемен, Афганистан и Сомали.

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