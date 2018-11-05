Казанцы на митинге будут отстаивать «социальные завоевания»

Казань, , 10:49 — REGNUM В Москве сегодня, 5 ноября, пройдёт согласованный с властями митинг в честь 101-й годовщины Великой Октябрьской революции и против пенсионной реформы. На мероприятие в столицу отправятся и жители Казани, сообщили ИА REGNUM в общественном движении «Суть времени», которое выступает организатором акции.

Митинг «Отстоим социальные завоевания Октября — нет пенсионной реформе!» состоится на Суворовской площади. В организации отмечают, что 101 год назад в России был взят курс на построение общества, «основанного не на жестокой эксплуатации трудящихся, а на творческом труде, равенстве и развитии человека». В 2018 году эту дату, ознаменовавшую собой начало построения социально ориентированного государства, власть встретила «чудовищной инициативой в социальной сфере — пенсионной реформой».

В движении «Суть времени» сообщают, что собрали 1 093 627 «живых» подписей граждан России под обращением против пенсионной реформы, в том числе 13 631 подпись оставили жители Казани.

«Движение выполнило свои обязательства перед подписавшимися гражданами, передав все подписи президенту. Но мнение более чем миллиона жителей страны оказалось проигнорировано — пенсионная реформа была принята», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Повышение будет проходить поэтапно в течение десяти лет. Ранее женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет. После завершения переходного периода в 2028 году пенсионный возраст составит 60 лет и 65 лет соответственно.