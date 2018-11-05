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Во Франции скончался сооснователь группы LVMH Ален Шевалье

Общество

Церемония прощания пройдет 7 ноября

Межев, Франция, 5 ноября 2018, 10:28 — REGNUM  Во Франции на 88-м году жизни умер сооснователь французской компании LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton Ален Шевалье. Он скончался в своём доме в Межеве. Об этом сообщает Le Figaro.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования родным господина Шевалье. Церемония прощания состоится 7 ноября.

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Напомним, транснациональную группу компаний LVMH, которая выпускает предметы роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy, Ален Шевалье вместе с партнёром Анри Ракамье основал в 1987 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года в Риме умерла известный итальянский модельер, основатель дома моды Fendi, который входит в холдинг Louis Vuitton Moët Hennessy S. A (LVMH), Карла Фенди. Смерть наступила после продолжительной болезни. Модельер страдала тяжелым лёгочным заболеванием. Фенди было 80 лет.

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