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Горячая линия по вопросу такси и каршеринга создана Роспотребнадзором

Общество

Граждане могут проконсультироваться

Москва, 5 ноября 2018, 10:22 — REGNUM  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) запустила всероссийскую горячую линию по вопросам оказания услуг и защите прав потребителей в сферах такси и каршеринга. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В сообщении сказано, что специалисты управления Роспотребнадзороа с 5 по 19 ноября проконсультируют граждан по вопросам оказания услуг и защите прав потребителей при пользовании такси.

Также граждане могут получить консультацию от Роспотребнадзора по такой услуге, как каршеринг, которая в последнее время стала популярной в крупных городах.

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Агрегаторы такси
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